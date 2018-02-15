Госдума почтила минутой молчания память погибших в Афганистане и Сирии

Пленарное заседание Государственной думы началось с минуты молчания в память о тех, кто погиб в Афганистане и Сирии.

Напомним, сегодня отмечается 29-я годовщина вывода Ограниченного контингента Советских войск из Афганистана. С инициативой почтить память тех, кто выполнял тогда воинский интернациональный долг, а также погибших военнослужащих в Сирии, выступил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Напомним, на днях стало известно, что 7 февраля коалиция во главе с США разбомбила в долине Евфрата колонну сирийских войск, в которой были россияне из ЧВК. Точное число погибших россиян неизвестно.