СК: Отец двоих детей, погибших при пожаре в Самарской области, признался в поджоге

В Самарской области задержан мужчина, подозреваемый в умышленном поджоге дома в села Лозовка. В результате пожара погибли трое малолетних детей.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, 14 февраля примерно в 22.30 произошло возгорание в одной из квартир одноэтажного дома, расположенного по улице Специалистов в селе Лозовка Кинель - Черкасского района. После тушения пожара обнаружены тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По данным следствия, в квартире, где произошел пожар, проживала семья, в которой было семеро малолетних детей в возрасте от 4 месяцев до 12 лет. "На допросе у следователя 25-летний отец семейства признался в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сам поджег вещи в квартире и убежал. В результате преступных действий подозреваемого трое детей погибли, четверо малолетних детей смогли выйти из квартиры сами. Супруге подозреваемого помогли покинуть квартиру соседи", - сообщили в СКР.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. На месте происшествия работает следственная группа, в том числе следователи-криминалисты регионального СК России. Проводится осмотр места происшествия, назначены судебно – медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

В начале февраля в Кунгурском районе Пермского края следователи начали расследование пожара, в котором погибли двое детей.