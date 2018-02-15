В Москве потушили пожар в подвале особняка купцов Боковых на Солянке в центре города.

Как рассказали в столичном главке МЧС, пожар в административном здании по адресу: улица Солянка, дом 15 был потушен в 8.54 мск на площади семь квадратных метров. В подвале горел кабель. Пострадавших нет, обстоятельства возгорания выясняются, сообщает РИА Новости.

Стоит отметить, что усадьба купцов Боковых – памятник архитектуры начала XIX века, выстроенный еще до знаменитого московского пожара 1812 года, уничтожившего значительную часть городской застройки.