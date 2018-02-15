В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту падения с крыши наледи пенсионера

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту падения на пенсионера наледи с крыши дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры города.

Инцидент произошел 13 февраля 2018 года - с крыши дома 15 по улице Чапаева упала наледь на проходившего по тротуару мужчину, в результате чего ему был причинен тяжкий вред здоровью.

"Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для принятия решения об уголовном преследовании виновных, в результате чего 15 февраля 2018 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.