На Южном Урале извращенец и отец троих детей отправился в тюрьму на четверть века

В Южноуральске 26 лет в колонии строгого режима получил 39-летний педофил, который надругался над несовершеннолетним.

Инцидент произошел в октябре прошлого года, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Злоумышленник был в пьяном состоянии, когда увидел на улице незнакомого подростка. Он подошел к ребенку, достал нож и, угрожая убить мальчика, отвел его к себе домой. Там извращенец заставил несовершеннолетнего выпить алкоголь. После чего мужчина, вырвав из рук 13-летнего подростка сотовый телефон, совершил в отношении мальчика действия сексуального характера и мужеложство.

Сообщается, что на свободе у насильника остались жена и трое детей.