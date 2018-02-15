Российский сноубордист получил перелом после падения в полуфинале ОИ

Российский сноубордист Николай Олюнин по предварительному диагнозу сломал ногу во время полуфинального заезда в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Олюнин упал во время прохождения дистанции и не смог завершить полуфинальный заезд, ему понадобилась медицинская помощь.

"По предварительным данным у него перелом ноги. Сейчас он отправлен в больницу, ему наложен гипс", - сообщили ТАСС в тренерском штабе команды.

Другой россиянин - Даниил Дильман выбыл на ранней стадии.

Француз Пьер Вольтье стал обладателем золотой медали Олимпиады-2018 в соревновании сноубордистов в кроссе. Вторым стал француз Джаррид Хьюз, третьим – испанец Рехино Эрнандес.

Напомним, Олюнин является серебряным призером Олимпиады в Сочи в сноуборд-кроссе.