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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
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Верховный суд РФ не будет пересматривать приговор свердловскому "ловцу покемонов" Руслану Соколовскому
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Руслан Соколовский суд (2017) | Фото: Накануне.RU

Верховный суд отказался пересматривать приговор свердловскому видеоблогеру Руслану Соколовскому, который получил два года и три месяца лишения свободы условно за ловлю покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови, сообщает РАПСИ.

Как сообщало Накануне.RU ранее, Руслан Соколовский был признан Верх-Исетским судом Екатеринбурга виновным по всем инкриминируемым статьям: "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", "Нарушение права на свободу совести и вероисповедания", а также "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений".

Руслан Соколовский суд(2017)|Фото: Накануне.RU

14 сентября 2017 года Соколовский подал кассационную жалобу, которую Свердловский областной суд также отказался рассматривать.

Напомним, что изначально суд приговорил Соколовского к трем годам и шести месяцам условно, но позже суд смягчил приговор до двух лет и трех месяцев условно с испытательным сроком два года.

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15.02.2018 09:49 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:49 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.10.2017 15:59 Мск
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Верховный суд РФ не будет пересматривать приговор свердловскому "ловцу покемонов" Руслану Соколовскому
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