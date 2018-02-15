Верховный суд РФ не будет пересматривать приговор свердловскому "ловцу покемонов" Руслану Соколовскому

Верховный суд отказался пересматривать приговор свердловскому видеоблогеру Руслану Соколовскому, который получил два года и три месяца лишения свободы условно за ловлю покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови, сообщает РАПСИ.

Как сообщало Накануне.RU ранее, Руслан Соколовский был признан Верх-Исетским судом Екатеринбурга виновным по всем инкриминируемым статьям: "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", "Нарушение права на свободу совести и вероисповедания", а также "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений".

14 сентября 2017 года Соколовский подал кассационную жалобу, которую Свердловский областной суд также отказался рассматривать.

Напомним, что изначально суд приговорил Соколовского к трем годам и шести месяцам условно, но позже суд смягчил приговор до двух лет и трех месяцев условно с испытательным сроком два года.