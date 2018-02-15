В Екатеринбурге за попытку сбыта 17 кг наркотиков судят "гастролера" из Коми

Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области завершило работу по уголовному делу 27-летнего неработающего уроженца города Ухты республики Коми. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых, он обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

По данным Горелых, задержали подозреваемого сотрудники Росгвардии в июне 2017 года в Чкаловском районе Екатеринбурга. На место происшествия выезжала для дальнейшего разбирательства следственно-оперативная группа отдела полиции №12 городского УМВД. В ходе досмотра гражданина и его автомобиля "Хендай Элантра" сыщики изъяли несколько свертков с порошком, похожим на наркотическое вещество. Дальнейшее исследование подтвердило, что конфискованный товар криминальный и является смертельно опасным.

При последующей работе с фигурантом оперуполномоченные областного подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружили несколько тайников с аналогичной синтетической отравой. Кроме того, более 20 так называемых "закладок" с общей массой порядка 3 килограммов такого же зелья было найдено на территории соседней Челябинской области. В общей сложности свердловские полицейские изъяли порядка 17 килограммов запрещенного товара. На время следствия по ходатайству органов внутренних дел подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Наркодилер со средним специальным образованием, имеет отношение к сфере обслуживания автомобилей. Встать на сомнительный путь его толкнуло желание заработать. Незадолго до этого в родном городе он попытался открыть кальянную, однако с бизнесом не заладилось, поэтому, якобы, и решил рискнуть, чтобы вернуть взятые в долг денежные средства. С целью доказательства вины фигуранта следователем ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области майором юстиции Дмитрием Булатовым проведена кропотливая работа по установлению и допросу свидетелей, назначено шесть специальных экспертиз. Собранная фактура легла в основу обвинения", - рассказал официальный представитель регионального МВД.

Уголовное дело из четырех томов по 250 листов каждый полиция направила в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Действующим законодательством за инкриминируемое фигуранту деяние предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

"У сыщиков имеется оперативная информация о том, что действовать подозреваемый мог не только на территории Екатеринбурга, но и еще в нескольких субъектах Российской Федерации, а именно: в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Нижнем Новгороде, Архангельске, Чебоксарах, Ростове-на-Дону, Орле, Петрозаводске, Оренбурге, Уфе и Челябинске. Нелегальные операции осуществлялись безконтактным способом, с использованием возможностей сети всемирной паутины. "Путешествовать" по России с явно криминальными намерениями фигуранту дела помогали те, кто стоял за организацией этого канала, достаточно щедро его финансируя. Только теперь главари наркокартелей подсчитывают прибыль, лежа где-нибудь на пляжах Сейшельских Островов, а исполнитель вскоре отправится прожигать молодость в одну из исправительных колоний пенитенциарной системы нашей страны. Возможно, в тайге в районе Ивделя или еще дальше", - отметил полковник Горелых.