Зауральские зэки слепили из снега фигуру Ждуна

Сотрудники исправительных учреждений Зауралья решили посоревноваться и выяснить чьи заключенные самые талантливые. Для этого руководство регионального УФСИН устроило специальный конкурс скульптур, в котором приняли участие зэки из пяти колоний региона.

В своих композициях из снега и льда участники конкурса отразили сюжеты, в основном связанные с символом 2018 года по восточному календарю, сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы УФСИН России по Курганской области Руслан Бурсин.

"Жители" шестой исправительной колонии решили выделиться и слепили из снега фигуру Ждуна.

"Получилось не совсем похоже, но оригинально", - отметили в УФСИН Зауралья.

Всего было слеплено 8 скульптур, среди которых были лев, собаки, осьминог, акула, черепаха.