Санируемый "Промсвязьбанк" подал иск к ЦБ

Арбитражный суд города Москвы 14 февраля зарегистрировал иск "Промсвязьбанка", проходящего процедуру санации, к Банку России. Как следует из картотеки арбитражных дел, третьим лицом выступает Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Иск пока не был принят к производству. Предмет иска в материалах суда не раскрывается.

Напомним, "Промсвязьбанк" санируется через Фонд консолидации банковского сектора. В январе стало известно, что после оздоровления банк станет основной кредитной организацией для оборонного сектора.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Центробанк обратился в Генпрокуратуру из-за пропажи из банка кредитных досье.

Добавим, что это не первый случай, когда кредитная организация обращается с иском к ЦБ - сейчас с регулятором судится банк "Югра", который лишился лицензии в прошлом году. Собственники банка не согласились с решением ЦБ и подали в суд. Параллельно основной акционер Алексей Хотин заявлял о готовности санировать банк за счет собственных средств при условии возврата лицензии. Сейчас столичный арбитраж рассматривает иск регулятора о банкротстве банка "Югра".