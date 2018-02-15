Депутаты заксобрания Прикамья снизили требования к учителям-получателям субсидий

Учителя Пермского края, которые устраиваются на работу в муниципалитет с дефицитом кадров, также как и сельские педагоги, могут рассчитывать на выплату субсидии в сумме 1 млн руб. на приобретение или строительство жилья, передает корреспондент Накануне.RU.

Перечень школ, в которых не хватает учителей, публикует на своем сайте краевое министерство образования.

Также получателями субсидии сможет стать больше педагогов: повышен максимальный возраст претендентов для участия в проекте с 35 до 40 лет включительно, снижены требования к необходимому педагогическому стажу - рассчитывать на выплаты смогут учителя с опытом работы от трех лет.

Соответствующие поправки в региональный закон образования внесли депутаты Законодательного собрания Пермского края на сегодняшнем заседании.