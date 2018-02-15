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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
культура ;
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Варламов назвал сотрудников "Ельцин-центра" "колхозниками" и "мудаками"
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лужники ер съезд журналисты варламов (2011) | Фото: Накануне.RU

Известный российский блогер Илья Варламов обрушился с критикой на посещенный им в Екатеринбурге "Ельцин-центр". Он назвал представителей учреждения "колхозниками" и "мудаками", передает корреспондент Накануне.RU.
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"Я должен признаться, до сегодняшнего дня я никогда не был в Ельцин-центре, но слышал про него много восторженных отзывов. И вот, будучи проездом в Екатеринбурге, специально освободил время, чтобы ознакомиться с легендарным музеем. В принципе, Ельцин-центр интересовал меня в первую очередь как музей, идеологическая составляющая мне и так хорошо знакома. Предвкушая приятный вечер, я отправился по заветному адресу. В руках фотокамера и маленькая экшн камера, на которую я пишу видео блог. Я собирался сделать репортаж про музей, показать на всю страну романтику 90-х", - пишет Варламов в своем канале в Telegram.

По словам блогера, когда он стал покупать билет, начались проблемы: ему сказали, что могут не пустить внутрь с камерами, а далее его остановила охрана и потребовала, чтобы он получил некое разрешение на съемку.

"Пришлось возвращаться, идти на другой этаж, искать стойку информации и заполнять какое-то идиотское прошение на имя директора музея, чтобы он разрешил мне любительскую съемку!!! Зачем все это нужно, никто не понимает. Девушка на стойке даже позвонила по телефону и сказала, зачем мне заполнять анкету, "он ведь не будет делать постановочную съемку", а потом грустно сказала "все равно нужно заполнить", - продолжает Варламов.

Ельцин-Центр(2015)|Фото: Накануне.ru

Однако затем, по его словам, его вновь задержали охранники и предупредили, что видео снимать нельзя. Блогер заверил их, что он и не собирался этого делать, а камера нужна ему, чтобы голосом давать комментарии к экспонатам. В результате, по его словам, он ходил по "Ельцин-центру" в сопровождении троих охранников, следивших, чтобы он не снимал видео.

"Я не понимаю, зачем тратить миллионы, делать крутой музей, а потом ставить туда в руководство колхозников, которые будут запрещать съемку. Во всех нормальных музеях можно свободно снимать без каких-либо ограничений. Я хотел сделать репортаж и рассказать читателям о хорошем музее. Но получился репортаж о мудаках, которых очень не хотят, чтобы кто-то знал, что у них хороший музей. История про то, как кучка вахтеров могут испоганить любое хорошее дело. Борис Николаевич был бы недоволен", - заключил блогер (авторская орфография везде сохранена, - прим.).

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году Илья Варламов назвал "позорищем за 20 млн рублей" новую детскую площадку в одном из парков Челябинска.

Другие новости по темам: Варламов, Ельцин-центр, скандал
15.02.2018 09:35 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:35 Екб


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Варламов назвал сотрудников "Ельцин-центра" "колхозниками" и "мудаками"
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