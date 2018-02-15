СМИ: В Петербурге задержали миллиардера Водопьянова

В Петербурге задержали управляющего партнера и основателя компании "Теорема" Игоря Водопьянова. Бизнесмена подозревают в причастности к подкупу налогового сотрудника, сообщает "Фонтанка.ру".

Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета Петербурга задержали Водопьянова по статье 91, которая позволяет изолировать подозреваемого на двое суток, пока не будет избрана мера пресечения. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте.

По данным издания, Водопьянова допрашивали полтора часа по обстоятельствам, связанным с предполагаемой дачей взятки сотруднику налоговой инспекции № 24, в обязанности которого входило кураторство выездных проверок компаний, связанных с "Теоремой". Размер неформального вознаграждения может достигать 5 млн рублей.

Также сообщается, что утром в среду следователи ГСУ СК Петербурга и оперативники регионального УФСБ пришли с обысками в здание бизнес-центра "Бенуа". Там расположен головной офис УК "Теорема" и представительства ее "дочек".

Водопьянов занимает 97 место в рейтинге миллиардеров издания "Деловой Петербург", его состояние оценивается в 9,8 млрд рублей.