Челябинские онкологи спасли от смерти пациентку с опухолью в бронхах

В Челябинске специалисты областного онкологического центра спасли жизнь пациентке с опухолью в бронхах.

Врачи провели операцию, расширив просвет бронха с помощью эндоскопического оборудования, сообщили Накануне.RU в минздраве региона.

Ранее пациенты с таким диагнозом были практически обречены на смерть - при дыхательной недостаточности нельзя было провести операцию или лечение. Сейчас же подобные хирургические вмешательства позволяют разрушать раковые клетки путем внутривенного ввода специального вещества, которое выводит их на лазер и разрушает.

Сейчас пациентка чувствует себя очень хорошо.