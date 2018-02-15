Ушло в суд дело няни из Нефтеюганска, которая с силой бросила ребенка на пол за нежелание кушать

15.02.2018 09:09 Мск | Нефтеюганск | Михаил Лукашкин

11:09 Екб





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Ушло в суд дело няни из Нефтеюганска, которая с силой бросила ребенка на пол за нежелание кушать