В Екатеринбурге перед судом предстанут разбойники-велосипедисты, грабившие банки. Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре прокуратуры Свердловской области, членов преступной группы Екатеринбурга, обвиняемых в совершении трех разбойных нападений на офисы банков, ждет суд.

Напомним, что в июне 2017 преступников задержали при попытке вооруженного разбойного нападения на отделение банка в Екатеринбурге.

Деятельность этой группировки началась с июня 2016 года, когда один из трех разбойников, как полагает следствие, принял решение организовать группу, чтобы грабить банки на территории Екатеринбурга.

За год преступной деятельности участниками организованной группы были спланированы и совершены три разбойных нападения: по ул. Техническая, Белинского и Щербакова. Преступники были вооружены пистолетами и ножами, а также они использовали специальную экипировку. В первом разбойном преступлении группа нанесла материальный ущерб банку в сумме свыше 269 тыс. рублей, во втором случае – на сумму свыше 7,3 млн рублей, а третье задуманное преступление им не удалось завершить – на выходе из банка одного из участников группы задержала полиция.

Необходимо отметить, что один из соучастников заключил досудебное соглашение. Обвинительное заключение в отношении него было утверждено прокуратурой 9 февраля 2018 года, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

"Выявили и задержали группу обвиняемых сотрудники полиции из подразделений по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска и собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области совместно с бойцами СОБР Росгвардии. Одного из подозреваемых сыщики скрутили рядом с банком, трое других соучастников были взяты в ходе спецоперации в разных частях города в течение тех же суток. Это местные и иногородние жители. Оперуполномоченные обнаружили и изъяли орудия преступления, транспортные средства и другие вещественные доказательства. Все участники группы были арестованы и содержались под стражей", — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уголовное дело в отношении всех членов ОПГ направлено для рассмотрения в Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.