Лимонов считает, что трагедия в Сирии стала возможна из-за предательства

Лидер неразрегистрированной "Другой России" Эдуард Лимонов прокомментировал трагедию в долине реки Евфрат, где погибли работавшие в ЧВК его соратники. По его мнению, удар вооружённых силы США по проасадовским силам в провинции Дэйр-эз-Зор стал возможен из-за предательства.

"Гибель нашего товарища заставила нас пристальнее поглядеть на ситуацию. Там было предательство, вот к какому выводу мы пришли. В общих чертах дело выглядит так", - заявил Лимонов.

По словам Лимонова, в зоне поражения оказалась не только знаменитая ЧВК "Вагнера", но и бойцы других неофициальных российских военных компаний.

"Численностью где-то около двух рот. Они действительно отправились к нефтяному месторождению. Но их предали. Бойцы были все обстрелянные, прошедшие через войны, профессионалы. Но против предательства и профессионалы бессильны. Сколько людей погибло, пока трудно сказать", - уверен Лимонов.

При этом лидер "Другой России" отметил, что "российская власть их туда не посылала", но именно она "в данном случае терпит несомненный репутационный ущерб". Этим он объяснил молчание официальных лиц.

Напомним, что ранее официальные структуры в США сообщили, что в Сирии в провинции Дэйр-эз-Зор 7 февраля вооружённые силы штатов нанесли удар по проасадовским силам, произошло это в долине реки Евфрат. В России по неофициальным источникам распространяется информация о том, что под огонь попали россияне – сотрудники так называемой ЧВК "Вагнера". Данные о возможных потерях разнятся – называются цифры в 100, 200 и даже в 644 человека, среди которых – не только наёмники, но и якобы военнослужащие Сил специальных операций ВС РФ.

Активисты "Другой России" вскоре сообщили, что в этом бою погиб их соратник, член движения, бывший доброволец Донбасса Кирилл Ананьев.