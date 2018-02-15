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Лимонов считает, что трагедия в Сирии стала возможна из-за предательства

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14.02.2018
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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
культура ;
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Новости
15.02.2018 09:22 Мск (11:22 Екб)
армия и ВПК | В России | За рубежом
Лимонов считает, что трагедия в Сирии стала возможна из-за предательства
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Эдуард Лимонов (2016) | Фото: antimaidan.ru

Лидер неразрегистрированной "Другой России" Эдуард Лимонов прокомментировал трагедию в долине реки Евфрат, где погибли работавшие в ЧВК его соратники. По его мнению, удар вооружённых силы США по проасадовским силам в провинции Дэйр-эз-Зор стал возможен из-за предательства.
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"Гибель нашего товарища заставила нас пристальнее поглядеть на ситуацию. Там было предательство, вот к какому выводу мы пришли. В общих чертах дело выглядит так", - заявил Лимонов.

По словам Лимонова, в зоне поражения оказалась не только знаменитая ЧВК "Вагнера", но и бойцы других неофициальных российских военных компаний.

"Численностью где-то около двух рот. Они действительно отправились к нефтяному месторождению. Но их предали. Бойцы были все обстрелянные, прошедшие через войны, профессионалы. Но против предательства и профессионалы бессильны. Сколько людей погибло, пока трудно сказать", - уверен Лимонов.

При этом лидер "Другой России" отметил, что "российская власть их туда не посылала", но именно она "в данном случае терпит несомненный репутационный ущерб". Этим он объяснил молчание официальных лиц.

Напомним, что ранее официальные структуры в США сообщили, что в Сирии в провинции Дэйр-эз-Зор 7 февраля вооружённые силы штатов нанесли удар по проасадовским силам, произошло это в долине реки Евфрат. В России по неофициальным источникам распространяется информация о том, что под огонь попали россияне – сотрудники так называемой ЧВК "Вагнера". Данные о возможных потерях разнятся – называются цифры в 100, 200 и даже в 644 человека, среди которых – не только наёмники, но и якобы военнослужащие Сил специальных операций ВС РФ.

Активисты "Другой России" вскоре сообщили, что в этом бою погиб их соратник, член движения, бывший доброволец Донбасса Кирилл Ананьев.

Активист "Другой России" Кирилл Ананьев погиб в Сирии 7 февраля(2018)|Фото: www.facebook.com

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15.02.2018 09:22 Мск | Иван Зуев
11:22 Екб


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Ранее 14.02.2018 18:15 Мск
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Лимонов считает, что трагедия в Сирии стала возможна из-за предательства
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