Депутаты заксобрания Прикамья удовлетворили протест прокуратуры и изменили закон о поддержке детей-сирот

Депутаты Законодательного собрания на сегодняшнем заседании удовлетворили протест прокуратуры и привели в соответствие с федеральным законодательством закон о мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, надзорное ведомство обратило внимание парламентариев, что в федеральном законе дети-сироты, получающие образование по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, могут во время праздников, каникул или выходных дней возвращаться в детские дома, зачисляться на бесплатное пребывание в них и питание. Закон, принятый в Прикамье еще в 2004 г., такого права сиротам не предоставлял.

На сегодняшнем заседании депутаты внесли необходимые изменения в проект закона.