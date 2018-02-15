На Южном Урале дорогу от Миасса до "Солнечной долины" признали опасной

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Саакашвили – как "бешеный лейкоцит" История с призывами свержения коррупционной власти Украины приобретает элементы казуса, поддержки в обществе у Михо не было и нет, но он не сдается. Почему Саакашвили не является самостоятельной фигурой в политике уже давно, какую роль "хозяева" определили для него и что общего у этого "политического трупа" с Навальным?
14.02.2018
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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
культура ;
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Новости
15.02.2018 08:46 Мск (10:46 Екб)
общество | Челябинская область
На Южном Урале дорогу от Миасса до "Солнечной долины" признали опасной
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Солнечная долина (2016) | Фото: Накануне.RU

Дорога из Миасса до горнолыжного курорта "Солнечная долина" признана опасной, такое заявление сделал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий Микулик.
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Отмечается, что на данном участке трассы очень много слепых поворотов и сложных зон, где легко может произойти авария.

"Здесь на пути расположены Тургоякское рудоуправление, свалка, там очень много спецтехники ездит, есть слепые повороты, это все очень серьезно. Для того, чтобы пускать большие автобусы с туристами, нужно сделать зеркала, треугольники видимости", - отметил Дмитрий Микулик.


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15.02.2018 08:46 Мск | Миасс | Михаил Белокрылов
10:46 Екб


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На Южном Урале дорогу от Миасса до "Солнечной долины" признали опасной
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