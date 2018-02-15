На Южном Урале дорогу от Миасса до "Солнечной долины" признали опасной

Дорога из Миасса до горнолыжного курорта "Солнечная долина" признана опасной, такое заявление сделал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий Микулик.

Отмечается, что на данном участке трассы очень много слепых поворотов и сложных зон, где легко может произойти авария.

"Здесь на пути расположены Тургоякское рудоуправление, свалка, там очень много спецтехники ездит, есть слепые повороты, это все очень серьезно. Для того, чтобы пускать большие автобусы с туристами, нужно сделать зеркала, треугольники видимости", - отметил Дмитрий Микулик.





