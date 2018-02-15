Бойня в школе Флориды: бывший ученик расстрелял 17 человек

После стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas во Флориде в больницу города Помпано-Бич поступили восемь человек, а также сам стрелявший.

Из восьми пациентов двое скончались, трое находятся в критическом состоянии, еще трое - в стабильном состоянии, передает CNN.

По данным ABC, в критическом состоянии находятся пять пострадавших.

По словам шерифа Скотта Исраэля, жертвами стрельбы стали 17 человек, включая взрослых.

Известно, что стрельбу в школе в округе Броуард устроил Николас Круз, передает "Росбалт".

Как сообщил шериф округа, Круз был отчислен из школы из-за проблем с дисциплиной. Он рассказал, что подозреваемый родился в сентябре 1998 года. Следователи изучают его страницы в социальной сети и сайты, которые он посещал, и находят "очень, очень тревожные" факты, сказал шериф.

По данным РБК, Круз использовал американскую полуавтоматическую винтовку AR-15, и у него было с собой много магазинов с патронами.

Один из учеников школы рассказал Channel 7, что подозреваемый был "трудным ребенком", и у него были проблемы.

О происшествии уже проинформирован президент США Дональд Трамп. Глава государства обсудил случившееся с губернатором Флориды Риком Скоттом, он также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.