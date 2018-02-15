Приостановлено членство в "Единой России" экс-депутата заксобрания Прикамья, которому вменяют избиение Dj Smash

Бывший депутат заскобрания Ямала Александр Телепнев потерял партиблет: членство политика в "Единой России" приостановлено из-за предполагаемой причастности партийца к избиению Dj Smah (Андрея Шмирмана), сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого отделения партии власти.

"Ширман в нападении обвинил экс-депутата, члена партии Александра Телепнева. Согласно уставу партии, в связи с возбуждением против бывшего депутата уголовного дела его членство в "Единой России" приостановлено. В партии нет неприкасаемых, несмотря на должности и регалии все равны перед законом. Партийный билет – повышенная ответственность перед людьми и обществом", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, Ширман пострадал в ночь на 10 февраля. По версии исполнителя, он отдыхал в пермском клубе "Дом культуры", когда к нему подошел пьяный местный житель Сергей Ванкевич и потребовал совместное фото, хотя певец ранее специально сделал кадры со всеми, кто этого хотел. Получив отказ, пермяк попытался оттащить звезду от барной стойки. После к "разговору" якобы присоединился бывший депутат заксобрания края, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев: он ударил Ширмана в висок и челюсть, после чего оба стали добивать упавшего музыканта. Результат – открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и другие травмы. Музыканту провели несколько операций. За него вступились Тимати и Иван Ургант. Телепнев отрицает факт избиения.