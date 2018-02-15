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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
культура ;
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Приостановлено членство в "Единой России" экс-депутата заксобрания Прикамья, которому вменяют избиение Dj Smash
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Александр Телепнев, депутат заксобрания Пермского края (2016) | Фото: permkrai.er.ru

Бывший депутат заскобрания Ямала Александр Телепнев потерял партиблет: членство политика в "Единой России" приостановлено из-за предполагаемой причастности партийца к избиению Dj Smah (Андрея Шмирмана), сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого отделения партии власти.

"Ширман в нападении обвинил экс-депутата, члена партии Александра Телепнева. Согласно уставу партии, в связи с возбуждением против бывшего депутата уголовного дела его членство в "Единой России" приостановлено. В партии нет неприкасаемых, несмотря на должности и регалии все равны перед законом. Партийный билет – повышенная ответственность перед людьми и обществом", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, Ширман пострадал в ночь на 10 февраля. По версии исполнителя, он отдыхал в пермском клубе "Дом культуры", когда к нему подошел пьяный местный житель Сергей Ванкевич и потребовал совместное фото, хотя певец ранее специально сделал кадры со всеми, кто этого хотел. Получив отказ, пермяк попытался оттащить звезду от барной стойки. После к "разговору" якобы присоединился бывший депутат заксобрания края, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев: он ударил Ширмана в висок и челюсть, после чего оба стали добивать упавшего музыканта. Результат – открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и другие травмы. Музыканту провели несколько операций. За него вступились Тимати и Иван Ургант. Телепнев отрицает факт избиения.

Другие новости по темам: Александр Телепнев, Dj Smash, Андрей Ширман, Дом культуры, драка, перелом челюсти
15.02.2018 08:45 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
10:45 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.02.2018 15:42 Мск
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Ранее 12.02.2018 08:29 Мск
Пермский политик опроверг избиение им DJ Smash








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Приостановлено членство в "Единой России" экс-депутата заксобрания Прикамья, которому вменяют избиение Dj Smash
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