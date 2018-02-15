Стало известно, какие соглашения подпишет Куйвашев на полях Российского инвестиционного форума в Сочи

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на полях Российского инвестиционного форума в Сочи подпишет ряд соглашений, направленных на развитие Среднего Урала.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, правительство Свердловской области намерено договориться о сотрудничестве с крупнейшей в России и Европе телекоммуникационной компанией "Ростелеком", с "Почта Банком" и с Национальным центром развития государственно-частного партнерства. Кроме этого, предполагается подписание губернатором четырехстороннего соглашения о развитии сферы профессионального образования на Среднем Урале, а также о межрегиональном сотрудничестве с республикой Карелия.

Также в программе Евгения Куйвашева – участие в деловых мероприятиях инвестфорума и пленарном заседании, тема которого в этом году "Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее".

Напомним, в прошлом году на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи областные власти достигли ряда важных договоренностей, в числе которых соглашение с госкорпорацией "Росатом" о дополнительных налоговых отчислениях в бюджет региона более чем в 4 млрд руб.