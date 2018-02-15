В Госдуме прокомментировали призыв НАТО "прозрачнее" размещать "Искандеры"

Россия не обязана предоставлять НАТО информацию о размещении ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к транспарентности в вопросе размещения "Искандеров".

Парламентарий подчеркнул, что он не видит оснований для такого обмена данными, так как "реальных" действий со стороны альянса для начала конструктивного диалога нет. "НАТО действует опять же по своим двойным стандартам, на словах говоря одно, а на деле организуя совсем другое", - заявил он РИА Новости.

Швыткин отметил, что это право России – решать, где располагать "Искандеры", в каком количестве, "исходя из национальных интересов нашего государства, но при неукоснительном соблюдении норм международного права".

Напомним, в начале февраля в нижней палате парламента подтвердили, что Россия разместила комплексы "Искандер" в Калининградской области.

В Кремле заявляли, что Москва не отведет ракетные комплексы "Искандер" из Калининградской области до тех пор, пока в ЕС не будет упразднена нацеленная против РФ ракетная система.