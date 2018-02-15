Сотрудникам Счетной палаты Ямала запретили иметь заграничные счета

На заседании заксобрания Ямала депутаты изменили закон о Счетной палате округа, передает корреспондент Накануне.RU.

"Изменено федеральное законодательство о коррупции. Это повлияло на содержание 6 ФЗ, нужно и нам привести в соответствие наш закон. Вносятся ограничения, расширяется список ответственности за их нарушение", - сказал председатель Счетной палаты округа Владимир Свидлов.

Новая редакция документа обязывает госслужащих, которые работают в Счетной палате, не открывать заграничных счетов. Депутаты единогласно приняли изменения.