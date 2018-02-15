Депутаты заксобрания Ямала увеличили доходы округа в 2018 году

Депутаты Ямала приняли изменения в бюджет на 2018 и плановые 2019-20 гг., передает корреспондент Накануне.RU.

Доходы Ямала в 2018 г. вырастут на 120 млн руб. до 146 млрд 195 млн 805 тыс. руб. Доходы и расходы в 2019 г. составят 149 млрд руб., 2020 г. – 152 млрд руб. На состоявшемся 14 февраля заседании комитета по экономической политике, бюджету и финансам его председатель Виктор Казарин отметил: корректировки нужны, чтобы обеспечить необходимый уровень софинансирования из регионального бюджета по строительству учебного корпуса со спортзалом школы-интерната в Тарко-Сале.

"Также будут выделены ресурсы, чтобы достроить детские сады. Их четыре. И три новых, которые будут строиться по новым типовым проектам, утверждённым минстроем. Всего увеличение финансирования запланировано по семи детским садам. Мы получаем 186 млн руб., разбиваем на три года, из них большая часть средств – более 118 млн – ложится на текущий год", – сказал на комитете депутат.

Депутаты единогласно приняли изменения.