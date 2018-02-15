В Татарстане задержан глава компании, поставлявшей продукты в школу, где отравились 36 учеников

В Татарстане задержан директор компании, поставлявшей продукты в школу, ученики которой были массово госпитализированы. Также найдены обгоревшие просроченные продукты.

Напомним, 10 и 11 февраля в республиканскую инфекционную больницу с признаками отравления были госпитализированы 36 учеников 1-9 классов Казанбашской основной школы и двое взрослых - все жители Арского района. У пострадавших была диагностирована острая кишечная инфекция. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) и части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по республике Татарстан, по подозрению в причастности к преступлению 14 февраля был задержан директор торгового дома "Айракс", поставлявшего продукты питания в школу - 59-летний Аглям Локманов. Также следователям удалось найти обгоревшие просроченные продукты - по всей вероятности, их пытались уничтожить. Как отметили в СКР, задержанный Локманов своей причастности к совершению преступления не признал.

Напомним, ранее был задержан директор Казанбашской школы Айдар Сафиуллин, написавший явку с повинной. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.