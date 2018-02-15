В Кургане полиция ищет водителя "двенадцатой", который убежал с места ДТП

В Кургане сотрудники ГИБДД разыскивают мужчину, который накануне в 9.00 двигался по улице Омской за рулем "ВАЗ-21122".

Рядом с домом №101 он наехал на препятствие, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

В результате аварии пассажир автомобиля получил телесные повреждения. После ДТП водитель скрылся с места происшествия до приезда сотрудников ГИБДД. В настоящее время водитель не установлен.

Очевидцев данного ДТП просят обратиться в ОБДПС ГИБДД УМВД России по Кургану, пр. Голикова, 25, кабинет 208 или по телефону 25-64-90.