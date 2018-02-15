Центробанк отозвал лицензию у банка "Уральский капитал"

Центробанк с 15 февраля отозвал лицензию у банка "Уральский капитал" ("УралКапиталБанк", город Уфа), сообщается на официальном сайте регулятора.

Кредитная организация, отмечает ЦБ, использовала рискованную бизнес-модель, которая ориентировалась на кредитование компаний, связанных​ с бизнесом собственника "Уральского капитала". Из-за этого на балансе сформировался значительный объем активов низкого качества.

"Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Банк России неоднократно применял в отношении "УралКапиталБанк" меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

Однако руководством и собственниками кредитной организации не предприняты действенные меры по нормализации ее деятельности.

В банк назначена временная администрация. "Уральский капитал"​ является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 февраля 2018 года кредитная организация занимала 225 место в банковской системе РФ.