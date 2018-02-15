ОМК выполнила первую коммерческую поставку блочно-модульного оборудования

Завод "Трубодеталь" выполнил первую коммерческую поставку блочно-модульного оборудования для нефтегазовой отрасли, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОМК.

Завод изготовил и поставил блок дозирования реагента бактерицида-нейтрализатора сероводорода на Даниловское нефтегазоконденсатное месторождение, где ведет добычу Иркутская нефтяная компания (ИНК). Принятое заказчиком оборудование обеспечивает дозированную подачу реагентов, которые нейтрализуют действие сернистого водорода для очистки нефти от вредных примесей, вызывающих коррозию металла. В установке использовано 376 видов комплектующих, все они были изготовлены в цехе по производству блочно-модульных конструкций завода "Трубодеталь". Само изделие было разработано в инженерно-технологическом центре предприятия в Уфе.

"Восточная Сибирь - сложный, но перспективный регион с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов, требующими предварительной обработки. Успешная реализация этого проекта подтвердила компетенции "Трубодетали" в области производства блочно-модульного оборудования. Завод готов предлагать новые решения для обустройства месторождений", — прокомментировал поставку управляющий директор "Трубодеталь" Дмитрий Марков.

Отметим, даниловское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в Катангском районе Иркутской области, в бассейне реки Нижней Тунгуски, в 350 км к северо-востоку от г. Усть-Кута. В геологическом плане относится к Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции. Месторождение было открыто в 1977 году, право пользования недрами принадлежит ИКН, которая является одним из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Подтвержденные запасы нефти компании составляют более 160 млн тонн, газа − 150 млрд кубометров.