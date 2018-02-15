Летевший в Якутск Ан-24 вернулся в Благовещенск по техническим причинам

Самолет авиакомпании "Якутия", летевший из Благовещенска в Якутск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика.

В 10:30 (по местному времени) Ан-24, выполнявший рейс 498, благополучно совершил посадку в аэропорту Благовещенск.

На борту находился 31 пассажир, 4 члена экипажа и 327 кг багажа.

Вылет резервного воздушного судна Ан-24 ожидается в 18:00.

Для расследования причин вынужденной посадки самолета создана специальная комиссия.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что у пассажирского самолета работал только один двигатель, поэтому он совершил аварийную посадку в Благовещенске.

Накануне рейс "Аэрофлота" Москва – Сургут из-за плохой погоды в экономической столице Югры сел сначала в Нижневартовске, а потом только улетел в пункт назначения.