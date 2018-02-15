В Тюмени после продолжительной болезни умер первый глава Ямала Лев Баяндин

В Тюмени умер первый глава ЯНАО Лев Баяндин, передает корреспондент Накануне.RU.

О смерти политика на заседании заксобрания Ямала сообщил председатель комитета по госустройству, МСУ и общественным отношениям Сергей Харючи.

"Баяндин умер в 4.00 14 февраля в Тюмени после продолжительной болезни. Прошу почтить его память минутой молчания", - сказал Харючи.

Баяндин родился 2 января 1942 г. в Чердыни. В 1965 г. окончил Пермский политехнический институт. В 1965-72 гг. работал мастером, старшим прорабом, начальником СУ № 7 треста "Тюменьгеолстрой", Пуровского района. С 1972 по 1978 гг. – заместитель председателя Пуровского райисполкома. В 1978-83 гг. – заместитель генерального директора ПО "Уренгойнефтегазгеология". С 1983 по 1990 гг. - председатель исполкома Пуровского районного Совета народных депутатов, первый секретарь Пуровского райкома КПСС. С 1990 г.- председатель Совета народных депутатов. В 1991-94 гг. – глава администрации ЯНАО.