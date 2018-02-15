У предвыборной кампании Грудинина нашли слабые места

Кампания кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина вступила в решающую фазу, но первоначальные ожидания, что он может стать сильным кандидатом, не оправдались, полагают авторы публикуемого в четверг доклада Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

По мнению гендиректора АПЭКа Дмитрия Орлова, у кампании Грудинина два слабых места: она началась слишком поздно, а сам кандидат в ее ходе предстал как узконишевый продукт. Есть у кандидата и сильные стороны – его поддержали системные и внесистемные левые организации, он не ограничен традиционными месседжами КПРФ. Грудинин может рассчитывать на ядерный электорат КПРФ, который обычно оценивается в 12–13%, но реакция этих избирателей на отсутствие Геннадия Зюганова может лишить кандидата поддержки до половины этого электората. При этом мобилизовать в свою поддержку малый бизнес Грудинин вряд ли сможет, считают эксперты.

В ноябре, по данным ВЦИОМа, 31% избирателей КПРФ не допускали возможность проголосовать за Грудинина. Но сейчас, по словам главы ВЦИОМа Валерия Федорова, он реально борется за второе место с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Как отметил Федоров, у Грудинина "феноменально взлетела известность" и достигла 70% (цитата по ТАСС). "Тем не менее на фоне такого быстрого роста известности рейтинг кандидата от КПРФ в состоянии стагнации", – считает социолог: по последним данным, за Грудинина готовы голосовать 7,3% избирателей.

По мнению авторов доклада, Грудинин ведет себя слишком осторожно и больше опасается за будущее своего бизнеса, чем заинтересован в развитии кампании. АПЭК предсказывает три возможных сценария его кампании: при оптимистическом сценарии Грудинин мог бы получить до 25% голосов, по реалистичному сценарию – 12–15%, а при пессимистическом в случае размывания базового электората КПРФ – 9–11%. Эксперты подчеркивают, что без ответа остался вопрос, как на самом деле партией было принято решение о выдвижении Грудинина и почему переговорный процесс с другими участниками коалиции тянулся до последнего.

По словам одного из чиновников, знакомого с ситуацией, кандидатура Грудинина наверняка проговаривалась с администрацией президента, но там едва ли рассчитывали на его высокие рейтинги и сейчас пытаются его приглушить. Собеседник отмечает, что, скорее всего, КПРФ не дает Грудинину средств на кампанию. Другие эксперты, близкие к КПРФ, настаивают, что Грудинин стал неожиданностью и для администрации, и для партийных элит. Этим решением Зюганова многие в партии остались недовольны, что спровоцировало раскол в регионах: партийцы не хотят заниматься кампанией, а Грудинин не дает на нее денег. У Грудинина изначально возникла проблема с позиционированием, его начали активно продвигать как альтернативу Путину, но наш избиратель боится резких движений, говорит политолог Николай Миронов: "Поэтому ему пока ближе Путин, чем незнакомый и противоречивый политик". Грудинину надо было бы "бежать вдвое быстрее" и показать небывалую силу, государственный ум и харизму, что в условиях короткой кампании сделать было практически невозможно, считает Миронов. У Грудинина будет второе место, но разрыв с ЛДПР не будет принципиальным, продолжает Миронов: "Практическая неспособность Грудинина повлиять на курс страны создает риск потери интереса к нему. Диагностировать болезни сейчас умеют все – люди ждут, когда появится врач и их вылечит".

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов считает доклад Орлова большим лукавством: "Власть почувствовала, что Грудинин и Путин претендуют на один и тот же электорат – женщин среднего возраста, а они очень внушаемы, поэтому на всех телеканалах круглыми сутками Грудинина мочат. Но даже при таком негативном информационном сопровождении он уже обгоняет Жириновского, которого тянут на второе место". Зампред Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) считает, что борьба за второе место между КПРФ и ЛДПР идет с самого начала кампании и на сегодняшний день у лидера ЛДПР больше шансов стать вторым, так как он узнаваемый и популярный, а также ни разу не обманывал ЦИК в вопросе о зарубежных счетах, пишет газета "Ведомости".