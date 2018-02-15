У жителя Нижневартовска нашли дома склад боеприпасов

Полицейские Нижневартовска нашли у местного 49-летнего жителя оружие и боеприпасы.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по ХМАО, у себя дома мужчина хранил 36 боевых патронов "Люгер", 61 травматический патрон, восемь газовых патронов, 70 патронов от мелкокалиберного оружия, АКС-74 с заглушенным стволом, пистолет "Вальтер" и большое количество комплектующих для пистолетов и ружей.

По словам задержанного, боеприпасы и оружие он начал собирать в 90-ые годы и держал у себя "на всякий случай". Лицензию на хранение боеприпасов и оружия житель Нижневартовска не оформлял. Против него завели уголовное дело, по которому мужчине грозит четыре года тюрьмы.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге мужчину ждет суд за незаконное хранение в квартире целого арсенала оружия.