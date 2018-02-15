Все школы Тюмени закрываются на карантин из-за гриппа

Все школы Тюмени закрываются на карантин.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, он объявлен в учебных заведениях с 16 по 22 февраля. Основанием для этого стало решение санитарно-противоэпидемической комиссии города. Школы закрыты из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом и для предупреждения дальнейшего распространения заболеваний.

На время карантина также приостановлены занятия по дополнительному образованию, спортивные и культурно-массовые мероприятия для учеников школ.

Как сообщалось ранее, в Тюмени уже закрыт 21 класс, а также четыре группы в детском саду Сладковского района. Полностью закрыто девять школ и два детских сада в муниципальных образованиях.