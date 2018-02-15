В РКК "Энергия" признали окончание доминирующего положения РФ в космонавтике

В ближайшие годы спрос на российские "Союз" и "Прогресс" сохранится на нынешнем уровне, однако более отдаленное будущее России в сфере пилотируемой космонавтики сулит окончание доминирующего положения.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" опубликовала отчет за четвертый квартал прошлого года. Как следует из документа, спрос в мире на пилотируемые и беспилотные программы растет. После того как США отказались от программы Space Shuttle, Россия стала единоличным лидером на этом рынке пилотируемых услуг.

Однако в последние годы США научились без помощи России доставлять и возвращать груз на МКС на собственных кораблях Dragon и Cygnus. Это не могло не отразиться на востребованности грузового корабля "Прогресс", число запусков которого ранее сократили в рамках федеральной программы до трех в год.

Как говорится в документе "Энергии", "монополия России на рынке пилотируемых космических полетов прогнозируется недолговечной, а конкуренция будет возрастать".

Российские корабли в скором времени потеснят американские Starliner и Crew Dragon, разработанные соответственно частными компаниями Boeing и SpaceX. NASA планирует использовать их в 2019 году. Кроме того, конкуренцию на рынке обострят новые игроки, а именно Китай, Индия и Япония, пишет "Интерфакс".

Напомним, 7 февраля глава SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал видео из кабины автомобиля Tesla, который вывела на орбиту запущенная накануне ракета. Машина из личной коллекции Маска с манекеном за рулем "едет" по космосу в направлении Марса. Автомобиль был использован в качестве полезной нагрузки при запуске новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.