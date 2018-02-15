Россиянин Владимир Дринкман получил 12 лет в США за киберпреступления

Гражданин России Владимир Дринкман приговорен к 12 годам тюремного заключения в США за киберпреступления и кражу финансовой информации.

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Ущерб от действий Дринкмана оценили почти в $312 млн. Россиянин признал вину в причастности к компьютерной мошеннической схеме, по которой были украдены 160 млн номеров банковских карт. По словам Дринкмана, он участвовал в преступном сообществе с 2005 по 2012 годы. Предполагается, что после отбытия срока Дринкмана депортируют в Россию.

Позже суд вынесет приговор россиянину Дмитрию Смильянцу, которого обвиняют в тех же преступлениях. Слушания проходят в закрытом режиме, сообщает Lenta.ru.

Дринкмана выдали США Нидерланды. Он был арестован в Амстердаме в 2012 году.

Кроме него и Смильянца, в киберпреступлениях обвиняются россияне Александр Калинин и Роман Котов, а также украинец Михаил Рытиков.