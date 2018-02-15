Власти США работают над санкциями в отношении олигархов и лидеров РФ

Министерство финансов США продолжает активную работу над подготовкой ограничительных мер в отношении олигархов и руководства России.

Как сообщил американский министр финансов Стивен Мнучин, "прежде всего, мы в очень большой степени поддерживаем это законодательство, и мы полностью привержены его выполнению", - сказал Мнучин. Как отметил чиновник, решения по ужесточению ограничений, касающихся "разведывательного и оборонного сектора" России, то есть ее спецслужб и оборонно-промышленного комплекса, будет принимать внешнеполитическое ведомство США, а не Минфин. "Эта сфера была делегирована госсекретарю США и Госдепартаменту, поэтому комментировать данный аспект я не могу", - подчеркнул Мнучин. По его словам, Минфину поручено заниматься подготовкой предложений о применении санкций в отношении "олигархов и лидеров правительства" России, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, российские олигархи, которых Минфин США поместил в "кремлевский доклад", стали сталкиваться с первыми проблемами.

Напомним, 30 января Минфин США опубликовал "кремлевский доклад", представляющий из себя список высокопоставленных российских чиновников и олигархов, близких к президенту Владимиру Путину. В списке - 210 человек, среди которых почти весь состав правительства, а также 96 российских олигархов.