Конфискованный у экс-губернатора Сахалина "Бентли" продан за 5,5 млн рублей

Территориальное управление Росимущества в Москве продало конфискованный "Бентли Мульсан", который ранее принадлежал осужденному экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину.

Автомобиль 2012 года выпуска был выставлен на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ с начальной ценой почти 2,6 млн руб. В торгах участвовали 44 человека. Победитель предложил за машину 5 млн 585 тыс. 700 руб. Все вырученные от продажи средства поступят в федеральный бюджет.

16 марта на торги будет выставлен еще один автомобиль из гаража Хорошавина - "Бентли Континенталь GT" 2014 года выпуска. Начальная цена за него - 6,3 млн руб., сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, Александр Хорошавин любил роскошь, в особенности предпочитал дорогие часы, которых в его коллекции насчитывалось почти 200.

Напомним, Хорошавину назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафа в размере 500 миллионов рублей.