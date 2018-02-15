Конфискованный у экс-губернатора Сахалина "Бентли" продан за 5,5 млн рублей

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Саакашвили – как "бешеный лейкоцит" История с призывами свержения коррупционной власти Украины приобретает элементы казуса, поддержки в обществе у Михо не было и нет, но он не сдается. Почему Саакашвили не является самостоятельной фигурой в политике уже давно, какую роль "хозяева" определили для него и что общего у этого "политического трупа" с Навальным?
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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
культура ;
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Конфискованный у экс-губернатора Сахалина "Бентли" продан за 5,5 млн рублей
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автомобиль машина бентли радиатор решетка фары (2007) | Фото: www.multi-brand.ru

Территориальное управление Росимущества в Москве продало конфискованный "Бентли Мульсан", который ранее принадлежал осужденному экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину.
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Автомобиль 2012 года выпуска был выставлен на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ с начальной ценой почти 2,6 млн руб. В торгах участвовали 44 человека. Победитель предложил за машину 5 млн 585 тыс. 700 руб. Все вырученные от продажи средства поступят в федеральный бюджет.

16 марта на торги будет выставлен еще один автомобиль из гаража Хорошавина - "Бентли Континенталь GT" 2014 года выпуска. Начальная цена за него - 6,3 млн руб., сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, Александр Хорошавин любил роскошь, в особенности предпочитал дорогие часы, которых в его коллекции насчитывалось почти 200.

Напомним, Хорошавину назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафа в размере 500 миллионов рублей.

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15.02.2018 02:09 Мск | Денис Линов
04:09 Екб


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Конфискованный у экс-губернатора Сахалина "Бентли" продан за 5,5 млн рублей
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