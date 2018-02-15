Пробка из десятков китайских фур образовалась у границы с российским Приморьем

Пробка из грузовых автомобилей образовалась с китайской стороны у пограничного перехода "Пограничный" в Приморском крае.

Оформления ожидают около 70 большегрузов с товарами из Китая. Ажиотаж на границе связан с приближением празднования в КНР Нового года по восточному календарю. С 15 по 21 февраля таможенники Китая уйдут на каникулы. Автомобильные пункты пропуска в Приморье на эти дни закроются, перевозчики стараются перевезти за оставшееся время как можно больше груза.

Для ускорения процесса в пункте пропуска "Пограничный" открыто четыре полосы движения, сообщает "Интерфакс".