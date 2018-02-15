В Россию доставили раненых из Сирии - Bloomberg

Раненые российские наемники, воюющие в Сирии и получившие травмы в результате авиаудара коалиции во главе США, доставлены в госпитали Минобороны в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, некоторые из получивших тяжелые ранения умирают в больницах. Заведующий отделением хирургии ЦВКГ имени А.А.Вишневского Алексей Колтунов отказался от комментариев. Начальник неотложного отделения главного военного клинического госпиталя имени Н.Н.Бурденко Артур Керимов также не стал давать комментарии, сообщает РБК.

Как сообщало Накануне.RU, в министерстве иностранных дел РФ опровергли информацию о сотнях россиян, якобы погибших в результате удара в Дейр-эз-Зоре. Эти сведения в российском дипломатическом ведомстве назвали "классической дезинформацией".

Между тем, генерал ВВС США Джеффри Харриган сообщил, что авиаудар был сделан в целях самообороны.