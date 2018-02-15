Милонов высмеял обращение Собчак в Верховный суд с жалобой на Путина

Депутат Госдумы Виталий Милонов высмеял обращение кандидата в президенты Ксении Собчак в Верховный суд с жалобой на главу государства Владимира Путина.

Журналистка требовала исключить Путина из избирательной кампании, а его регистрацию признать незаконной. Как считает Милонов, данный шаг Собчак - PR-ход. "Я расцениваю действия Ксении Анатольевны как некий PR-ход, направленный на консолидацию ее твердого однопартийного электората", - сказал народный избранник.

По мнению депутата, жалоба Собчак на Путина вряд ли скажется на ее рейтинге и репутации: "Человек с рейтингом в районе 1% может расхаживать голым по Невскому проспекту, даже в этом случае хуже уже не будет", - сказал Милонов, сообщает "Комсомольская правда".

Тем временем, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, который также баллотируется на выборах, напомнил, что в разработке российской Конституции участвовал отец Собчак. "Хочу напомнить, что один из трех авторов нынешней конституции, в том числе слова "подряд" в знаменитой 81-й статье, которая фактически позволяет одному человеку бесконечное число раз избираться президентом России, — это Анатолий Александрович Собчак", — написал Жириновский в своем Telegram.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Ксения Собчак подала в Верховный суд иск об отмене регистрации кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. В исковом заявлении указано, что действующий глава государства не может выдвигаться, поскольку "уже неоднократно занимал должность президента".