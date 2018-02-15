Американский сенатор рассказал о "щупальцах" Китая и получил отповедь МИД КНР

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Саакашвили – как "бешеный лейкоцит" История с призывами свержения коррупционной власти Украины приобретает элементы казуса, поддержки в обществе у Михо не было и нет, но он не сдается. Почему Саакашвили не является самостоятельной фигурой в политике уже давно, какую роль "хозяева" определили для него и что общего у этого "политического трупа" с Навальным?
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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
культура ;
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Новости
15.02.2018 08:34 Мск (10:34 Екб)
политика | За рубежом
Американский сенатор рассказал о "щупальцах" Китая и получил отповедь МИД КНР
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Китайские карикатуры (2016) | Фото:

Американский сенатор Джон Корнин заявил, что Китай своими "щупальцами" вмешивается в национальную безопасность Соединённых Штатов, и призвал усилить контроль за китайскими инвестициями в США. Как передаёт гонконгское издание SCMP, по мнению американского законодателя, китайские инвестиции в передовые технологии могут подорвать оборонную промышленную базу США.
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КНР своими "щупальцами" не только в государственных, но и в якобы частных фирмах, получает доступ к американской интеллектуальной собственности и ноу-хау, используя их в своих интересах против США, заявил сенатор.

В случае принятия законодательных инициатив Корнина процедуры иностранных инвестиций будут пересмотрены, будут расширены полномочия комитета по иностранным инвестициям в США, подчиняющегося Казначейству и запрашивающего информацию у министерства обороны и служб национальной безопасности. Сейчас рассматриваются финансовые операции компаний, непосредственно связанных с разработкой, лицензированием или продажей передовых технологий оборонной промышленности. Теперь же комитет может полномочия отслеживать все инвестиции, сможет приостанавливать незавершённые транзакции. Такая мера позволит бороться и с утечкой технологий двойного назначения.

SCMP отмечает, что комитет по иностранным инвестициям в США ведёт себя более агрессивно уже с начала года, препятствуя сделкам китайских компаний.

Беспокойство американского сенатора стало не первым сигналом такого рода – в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп обвинил Пекин и Москву в подрыве американских интересов. Заявление Трампа было отчасти основано и на докладе министерства обороны.

Эти слова американского лидера вскоре воплотились в стратегии национальной безопасности, в которой центральное место занимает "борьба за большую власть", а не борьба с терроризмом. Среди мероприятий, предусмотренных этой стратегией – увеличение ядерного арсенала и расширение военных союзов.

На заявление Джона Корнина уже отреагировал Пекин. Как сообщается на сайте МИД КНР, представитель ведомства Гэн Шуан рассказал журналистам, что США обладают "нечеловеческой" военной мощью. Если при этом Америке со всех сторон мерещатся угрозы – то как быть другим странам? "Жить ли в опасности самим у себя дома? Мы не знаем, откуда у США взялись столь сильные опасения. Подчёркиваю, что нет абсолютной безопасности, и тем более нельзя обеспечивать свою безопасность за счёт других стран", – заявил Гэн Шуан.

Другие новости по темам: Китай, США, безопасность, Джон Корнин, Гэн Шуан
15.02.2018 08:34 Мск | Павел Мартынов
10:34 Екб


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Американский сенатор рассказал о "щупальцах" Китая и получил отповедь МИД КНР
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