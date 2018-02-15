Американский сенатор рассказал о "щупальцах" Китая и получил отповедь МИД КНР

Американский сенатор Джон Корнин заявил, что Китай своими "щупальцами" вмешивается в национальную безопасность Соединённых Штатов, и призвал усилить контроль за китайскими инвестициями в США. Как передаёт гонконгское издание SCMP, по мнению американского законодателя, китайские инвестиции в передовые технологии могут подорвать оборонную промышленную базу США.

КНР своими "щупальцами" не только в государственных, но и в якобы частных фирмах, получает доступ к американской интеллектуальной собственности и ноу-хау, используя их в своих интересах против США, заявил сенатор.

В случае принятия законодательных инициатив Корнина процедуры иностранных инвестиций будут пересмотрены, будут расширены полномочия комитета по иностранным инвестициям в США, подчиняющегося Казначейству и запрашивающего информацию у министерства обороны и служб национальной безопасности. Сейчас рассматриваются финансовые операции компаний, непосредственно связанных с разработкой, лицензированием или продажей передовых технологий оборонной промышленности. Теперь же комитет может полномочия отслеживать все инвестиции, сможет приостанавливать незавершённые транзакции. Такая мера позволит бороться и с утечкой технологий двойного назначения.

SCMP отмечает, что комитет по иностранным инвестициям в США ведёт себя более агрессивно уже с начала года, препятствуя сделкам китайских компаний.

Беспокойство американского сенатора стало не первым сигналом такого рода – в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп обвинил Пекин и Москву в подрыве американских интересов. Заявление Трампа было отчасти основано и на докладе министерства обороны.

Эти слова американского лидера вскоре воплотились в стратегии национальной безопасности, в которой центральное место занимает "борьба за большую власть", а не борьба с терроризмом. Среди мероприятий, предусмотренных этой стратегией – увеличение ядерного арсенала и расширение военных союзов.

На заявление Джона Корнина уже отреагировал Пекин. Как сообщается на сайте МИД КНР, представитель ведомства Гэн Шуан рассказал журналистам, что США обладают "нечеловеческой" военной мощью. Если при этом Америке со всех сторон мерещатся угрозы – то как быть другим странам? "Жить ли в опасности самим у себя дома? Мы не знаем, откуда у США взялись столь сильные опасения. Подчёркиваю, что нет абсолютной безопасности, и тем более нельзя обеспечивать свою безопасность за счёт других стран", – заявил Гэн Шуан.