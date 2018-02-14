В Госдуму РФ внесён законопроект, ужесточающий наказания педофилов

Группа депутатов сегодня, 14 февраля, внесла на рассмотрение в Госдуму РФ комплексный законопроект, направленный на усиление мер защиты детей от сексуального насилия.

Как сообщает ТАСС, данный документ подразумевает ужесточение наказания педофилов.

"Законопроектом предлагается установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, влекущие тяжкие последствия для жизни и здоровья", — пояснила руководитель межфракционной группы по разработке проекта закона, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

Она отметила, что информация о совершении такого рода преступлений "появляется значительно позже" по причине их "высокой латентности", а также "психологической подавленности и замкнутости детей", постоянно подвергающихся насилию. Исходя из этого, предлагается приостановить сроки давности по совершённым в отношении малолетних преступлениям до достижения ими совершеннолетия.

Случаи, когда преступление совершается лицами, совместно проживающими с детьми и подростками, будут считаться отягчающим обстоятельством. По словам Яровой, это касается в том числе совершения преступления лицами, несущими обязанность по содержанию, воспитанию, обучению или защите прав детей. При этом отмечается, что повышенные меры ответственности будут нести не только лица, обязанные осуществлять надзор за несовершеннолетними, но и иные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, соцзащиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием детей.

Кроме того, документ предусматривает ответственность за "заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершённых в отношении детей", а также вводит как отягчающее вину обстоятельство распространение порнографических материалов среди детей в интернете и отдельную ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через интернет.