В Подмосковье ведётся проверка по факту смерти двух рабочих

Организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения на территории домовладения в Щёлковском районе Московской области тел двух граждан Республики Беларусь. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГСУ Следственного комитета России.

Согласно предварительным данным, владелец дома нанял двух рабочих для выполнения отделочных работ. Приехав в дом, внутрь владелец попасть не смог, так как дверь была закрыта изнутри. По приезду сотрудники МЧС выломали дверь, после чего были обнаружены тела двух рабочих без признаков жизни.

В ходе осмотра дома следствие не выявило нарушений общего порядка, не обнаружено также следов борьбы, драки, волочения, все вещи и ценности находятся в сохранности. На столе, в непосредственной близости от тел, обнаружена практически пустая бутылка из-под автомобильной незамерзающей жидкости объёмом 5 литров, в кастрюле на плите также обнаружена жидкость, похожая по цвету и консистенции на антифриз из найденной бутылки.

Предварительная причина смерти рабочих — отравление неустановленным веществом.

Назначено проведение судмедэкспертизы и химического исследования.