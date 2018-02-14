Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности

Власти Нидерландов вручили депортированному с территории Украины Михаилу Саакашвили удостоверение личности. По его словам, первое настоящее за последнее время, написал он в Facebook.

"Сегодня в Амстердаме впервые за последнее время у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытии в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут", – сообщил политик.

При этом он подчеркнул, что "как никогда решительно настроен вернуть свое украинское гражданство".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Саакашвили был задержан в Киеве 12 февраля и депортирован в Польшу. 14 февраля он подал иск в Окружной административный суд Киева против своей депортации.