"Первый канал" решил отложить показ финального эпизода фильма Оливера Стоуна "Путин" до конца выборов

"Первый канал" принял решение отложить показа финальной серии фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине до окончания президентских выборов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе телеканала.

Четвертая серия должна была выйти в эфир 15 февраля.

Отмечается, что руководство канала получило постановление Центризбиркома с рекомендацией отложить показ ленты.

"Первый канал принимает к сведению замечание, сделанное ЦИК, и сожалеет, что такое замечание было получено, поскольку показ фильма не противоречит действующему законодательству о выборах, разрешающему телеканалам в порядке информирования выпускать в эфир программы с участием зарегистрированных кандидатов. Тем не менее мы считаем важным прислушаться к мнению ЦИК", - говорится в сообщении "Первого канала".

Как отмечается, показ третьей серии телеканал отменить не может ввиду невозможности изменить текущую сетку вещания - "в части регионов страны третья серия фильма уже была показана или показывается". "Но принимаем решение отменить завтрашний показ финального эпизода", - заявили в пресс-службе "Первого канала".

Как сообщало Накануне.RU, ранее ЦИК России призвал "Первый канал"отложить показ фильма Оливера Стоуна "Путин", отметив при этом, что в нем нет агитации.