Собчак обратилась в Верховный суд по поводу выдвижения Путина в президенты

Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак подала в Верховный суд иск об отмене регистрации кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах 2018 года.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря журналистки Ксению Чудинову, в исковом заявлении указано, что действующий глава государства не может выдвигаться, поскольку "уже неоднократно занимал должность президента". Отмечается также, что, помимо трёх предыдущих сроков на президентском посту, Путин исполнял соответствующие обязанности с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года, после отставки его предшественника Бориса Ельцина.

Кроме того, Собчак подчеркнула, что в период с 2008 по 2012 годы Путин был главой правительства РФ, в то время как президентом был Дмитрий Медведев. По истечении этого срока президентом снова был избран Путин, который назначил своего предшественника премьером. По словам Собчак, заявление Медведева о поддержке Путина было "уникальным признанием двух высших должностных лиц государства в сговоре с целью бессрочного или долгосрочного закрепления поста президента за своей группой".

По информации РБК, в пресс-службе Верховного суда сообщили, что в базе пока нет иска, поданного журналисткой. Предполагается, что его "возможно, пока ещё не зарегистрировали".

Напомним, в избирательном бюллетене будет восемь кандидатов. Открывает список Сергей Бабурин, вторым номером идет Павел Грудинин, третьим - Владимир Жириновский, четвертым - Владимир Путин, пятый номер у Ксении Собчак, шестой - у Максима Сурайкина, седьмой - у Бориса Титова и восьмой - у Григория Явлинского.