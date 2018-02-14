На станции "Царицыно" московского метро погибла женщина, упав на рельсы

На станции "Царицыно" московском метро женщина погибла, упав под колеса поезда. Об этом сообщил глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, передает "Интерфакс".

"Машинист, заметив данную ситуацию, применил экстренное торможение. Тем не менее, упавшая столкнулась с подвижным составом. Сотрудниками УВД на Московском метрополитене был незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи, который по прибытии констатировал смерть потерпевшей с предварительным диагнозом: "поездная травма, несовместимая с жизнью", - рассказал Мышляев.

Тело погибшей было извлечено, электроснабжение на пути подано и движение восстановлено около 16.50 мск. Как отметили в ведомстве, службы метро оперативно сработали и ввели движение поездов в график.

Как сообщало Накануне.RU, ранее на "зеленой" ветке столичной подземки произошел сбой в движении поездов из-за инцидента с пассажиром.