Генерал ВВС США раскрыл детали удара американской коалиции в Дейр-эз-Зоре

Глава Центрального командования Военно-воздушных сил (ВВС) США, генерал-лейтенант ​Джеффри Харриган рассказал подробности об ударе сил возглавляемой Штатами в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 7 февраля американская коалиция против террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) нанесла массированный удар по проправительственным силам в долине реки Евфрат. Погибли четыре россиянина — военные советники.

По словам Харригана, это было сделано в целях самообороны.

"[Военные] консультанты присутствовали там для поддержки Демократических сил Сирии (SDF) в их борьбе против враждебных формирований", — цитирует РБК генерала американских ВВС. Он пояснил, что последние инициировали нападение, начав "ничем не вызванную согласованную атаку с использованием артиллерии и танковых снарядов через реку Евфрат на позиции SDF".

Тогда, по словам Харригана, представители коалиции "немедленно связались по телефонной линии с российскими официальными лицами, чтобы предупредить их о неспровоцированной атаке на известные позиции SDF и коалиции", а затем "одобрили нанесение ударов для уничтожения враждебных сил".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, в Министерстве иностранных дел РФ опровергли информацию о сотнях россиян, якобы погибших в результате удара в Дейр-эз-Зоре. Эти сведения в российском дипломатическом ведомстве назвали "классической дезинформацией".