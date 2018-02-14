Путин обсудил с Королем Саудовской Аравии ситуацию в Сирии и регионе Персидского залива

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, в ходе которого был затронут вопрос о ситуации в регионе Персидского залива, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Король Саудовской Аравии выразил соболезнования в связи с произошедшей 11 февраля авиакатастрофой Ан-148.

"В русле договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Короля Саудовской Аравии в Россию в октябре 2017 года, обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и военно-технической сферах.

Выражена готовность к наращиванию плодотворной координации на мировых рынках углеводородов", - говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе с учетом итогов сочинского Конгресса сирийского национального диалога.

"При обсуждении обстановки в регионе Персидского залива Король Саудовской Аравии остановился на отношениях между Катаром и рядом других государств. Российская сторона акцентировала, что создавшаяся кризисная ситуация не способствует консолидации совместных усилий в борьбе с террористической угрозой и стабилизации на Ближнем Востоке в целом", - подчеркнули в пресс-службе Кремля.

Как сообщало Накануне.RU, в Москве 15 февраля состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Иордании Абдаллой II.